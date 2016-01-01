رئيس سوريا الديمقراطية يفتح النار على أردوغان .. فيديو

قال رياض درار، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، وهي قوات نشأت من أجل الدفاع عن المنطقة، لخلوها سابقا من القوات السورية بعد أن تركتها أثناء الهجوم الداعشي، لتحرير مجموعة من المناطق من سيطرة التنظيم الارهابي.
وتابع درار، من خلال حوار خاص في فضائية "اكسترا نيوز"، أن قوات سورية الديمقراطية قامت بلفت أنظار قوات العالم في الدفاع عن أرضهم وتحرير الكثير منها حتى شاركت قوات من دول متحالفة للقتال، وتم القضاء تقريبًا على التنظيم العسكري الارهابي داعش.
وأضاف، أن الدولة السورية تعمل الآن على عمل شراكات مع قوات تحالف اخرى للقضاء على ما تبقى من التنظيم الإرهابي داعش في بعض من المناطق.
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