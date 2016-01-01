رئيس سوريا الديمقراطية يفتح النار على أردوغان .. فيديو



أردوغان أردوغان



قال رياض درار، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، وهي قوات نشأت من أجل الدفاع عن المنطقة، لخلوها سابقا من القوات السورية بعد أن تركتها أثناء الهجوم الداعشي، لتحرير مجموعة من المناطق من سيطرة التنظيم الارهابي.



وتابع درار، من خلال حوار خاص في فضائية "اكسترا نيوز"، أن قوات سورية الديمقراطية قامت بلفت أنظار قوات العالم في الدفاع عن أرضهم وتحرير الكثير منها حتى شاركت قوات من دول متحالفة للقتال، وتم القضاء تقريبًا على التنظيم العسكري الارهابي داعش.



وأضاف، أن الدولة السورية تعمل الآن على عمل شراكات مع قوات تحالف اخرى للقضاء على ما تبقى من التنظيم الإرهابي داعش في بعض من المناطق.

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وأكد ، أن قوات سورية الديمقراطية هدفها الأساسي الحفاظ على المنطقة، والقضاء على بقايا حلم أردوغان في الدولة العثمانية، وستظل القوات مستمرة في المواجهة.وأشار ، الى ان الاحلام الاردوغانية تريد ان تحقق ما تبقى من الميثاق الملكي الذي يتحدث عنه كثيرًا والذي يقول ان مدينة حلب جزء من الدولة العثمانية ولذلك يرغب في السيطرة عليها حتى يصل الى الموصل في العراق، وان كل هذه الاعتداءات الاردوغانية تقوم بالاستثمار في الصراع الدولي الموجود على الأراضي السورية سواء مع كل من أمريكا وروسيا، وجاء اتفاق أستانة مطورًا للأفكار التي تشجع الطموح الاردوغاني.