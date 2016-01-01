التموين: لم نتلق خطابا رسميا حول إضافة 1250 جنيها للفرد

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تواصل "صدى البلد" مع زارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الحصول على تفاصيل وآلية تنفيذ مبادرة إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 أشهر بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020، والتي أعلن عنها المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ.



وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم حتى الآن إرسال خطاب من اتحاد الغرف التجارية حول مبادرة إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد.



وأضاف أحمد كمال في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن وزارة التموين ترحب بأي مبادرة أو تعاون يستهدف خدمة المواطن ورفع العبء عنه.

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الغرف التجارية : مبادرة إضافة 1250 جنيه لبطاقة التموين بمشاركة 5025 محل تجارىوكان قد كشف المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ تفاصيل إضافة 1250 جنيها على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 أشهر بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020.وأكد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن المبادرة ممولة من الغرف التجارية ضمن مبادرة الرئيس لخفض الأسعار "اشتري المصري".وأكد أن أصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الشراء من المحال التجارية المشتركة في المبادرة، وهم 4500 فرع للمحال الكبرى، فضلا عن 525 فرعا في قطاع الأعمال العام بإجمالي 5100 محل بكل المحافظات بالإضافة إلى 10000 موزع للشركات، كما سيوفر البنك المركزي الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان.وأوضح أن هناك مبلغا سيتم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من 70 لـ 80 مليار جنيه موزعة على 6 شهور ضمن المبادرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.