تشجيعه فخر.. حازم إمام يدعم فريق الزمالك بـ رسالة مثيرة



حازم إمام نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق حازم إمام نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق



وجه حازم إمام نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق رسالة دعم لفريقه خاصة مع قرب انطلاق قناة الزمالك قريبا



ونشر حازم امام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورة له مع كئوس ودروع الفريق من برومو القناة.



وعلق :" تشجيعه فخر لجماهيره #الزمالك "

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واستطاع الزمالك انتزاع نقطة ثمينة من زامبيا بتعادل مرض إلى حد كبير بهدف لمثله أمام زيسكو يونايتد، أمس الاول السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.وحافظ الزمالك بهذا التعادل على وجوده في وصافة ترتيب المجموعة ورفع رصيده إلى 4 نقاط بينما توقف رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الثالث، فيما يظل مازيمبي الكونغولي في الصدارة برصيد 7 نقاط وبريميرو دي أجوستو الأنجولي برصيد نقطتين.ومن المقرر أن يستضيف الزمالك الفريق الزامبي يوم 10 يناير المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.