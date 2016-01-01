عمار حمدي أكبر الخاسرين | سعد سمير يغير حسابات فايلر فى قائمة الأهلى الافريقية



إصابة سعد الدين سمير إصابة سعد الدين سمير



تسببت إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقطع في وتر أكليس في بعثرة اوراق السويسري رينيه فايلر المدير الفني في المقاعد الثلاثة المتيبقية في قائمة الفريق القارية ، التي ستشارك في دوري أبطال أفريقيا.



واثبتت الأشعة التي خضع لها سعد الدين سمير إصابته بقطع في وتر أكيليس وسوف يجري جراحة خلال الايام القليلة الماضية ويغيب عن الصفوف الحمراء لمدة لن تقل عن 8 أشهر.



وكشف عضو بالجهاز الفني أن تلك الإصابة سوف تعيد الحسابات من جديد للسويسري فايلر خاصة أنه كان قد استقر علي قيد المهاجم الأفريقي الذي سيتم التعاقد معه بجانب محمود عبدالمنعم كهربا الوافد الجديد من أفيس البرتغالي وعمار حمدي لاعب الوسط الصاعد ولكن إصابة سعد سمير أضاعت أحلام نجم المنتخب الإوليمبي حيث بدأ فايلر يعيد ترتيب الأوراق من جديد فسوف ينتظر حتي فترة ما لتحديد موقف كريم نيدفيد من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة بجانب تقرير طبي من الدكتور خالد محمود لحسم موقفه من القيد الأفريقي للحاجه إلي جهودة خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز وربما يفكر فايلر في محمد عبدالمنعم مدافع فريق الشباب.

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وفتحت إصابة سعد سمير وأجايي خلال مباراة بلاتينيوم ملفا مهما لدي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ومعه محمود الخطيب لتحديد جميع الأمور لعلاجها في الفترة المقبلة، خاصة أن البعض يتحدث أن الموجود مع المدير الفني السويسري مدرب أحمال فقط وليس مخططًا للاحمال.