هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلى والمنتخب السابق جماهير الفريق خاصة عقب الهتافات المسيئة لـ مجلس الادارة خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن هجوم الجماهير على مجلس الإدارة غير مبرر وغريب خاصة وأن مجلس الادارة يقدم كل ما لديه لخدمة الفريق والنادي.
وأضاف أحمد شوبير أن الجماهير كان يجب أن تحرص على دعم الفريق وتشجيعه خاصة وان المباراة هامة و مؤثرة في مسيرة الفريق بدوري أبطال أفريقيا.
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التعليقات على الانتخابات كلمة السر .. شوبير يفتح النار على جماهير الأهلي
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