جامعة الأزهر تنفى تحميل طلاب كلية اللغة العربية رسوما لمقاعد الإمتحانات

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تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بقيام جامعة الأزهر بتحميل طلاب كلية اللغة العربية بأسيوط رسوم مقاعد أداء الامتحانات.



وبدورها نفت إدارة الجامعة صحة تلك الأنباء تمامًا مؤكدة أنه لا صحة لتحميل أي طالب رسوم لمقعد أداء الامتحانات.



وناشدت إدارة جامعة الأزهر وسائل الإعلام المختلفة وأبنائها الطلاب ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.

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وأصدرت جامعة الأزهر، تعليمات هامة للطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الكليات.وأكدت الجامعة، أنه ينبغي على جميع الطلاب والطالبات اصطحاب الكارنيه الذي يفيد انتسابه لكلية من كليات الجامعة، وكذلك عدم ارتداء ملابس غير لائقة مثل البناطيل الممزقة وحلقة القزع للشباب، والبلوزة الضيقة والشيفون للبنات.كما نبهت الجامعة، على جميع الطلاب والطالبات، بضرورة الإلتزام بميعاد بدء اللجنة، ويلتزم كل طالب بالمكان المخصص له في اللجنة طوال فترة الامتحان، علاوة على عدم حيازة الموبايل وأي وسائل أخرى تساعد على الغش داخل اللجنة.كما ينبغي التأكد من أن رقم الإستمارة أعلى يسار ورقة الإجابة موحد داخل اللجنة، والتأكد من أن استمارة الإجابة مختومة نصف الختم عليها والنصف الآخر على التكت، وكذلك التأكد أن استمارة الإجابة بها دبوسين، وعدد أوراق استمارة الإجابة موحد داخل اللجنة.كما ينبغي التأكد من أنه لا يوجد قطع بأی ورقة في استمارة الإجابة، وكتابة البيانات كاملة على الجزء المخصص لبيانات الطالب وأعلى الورقة، وكذلك التأكد من صحة ووضوح الاسم ورقم الجلوس على المكان المخصص لهم.ونبهت الجامعة من عدم الضغط على القلم أثناء كتابة البيانات، وعدم كتابة أي شيء على ورقة الأسئلة، وعدم كتابة أي شئ في ورقة الإجابة إلا ما يطلب في ورقة الأسئلة، وعدم كتابة أي شيء في الصفحة الأولى والأخيرة لورقة الإجابة ( الغلاف ).كما ينبغي الكتابة بالقلم الجاف الأزرق ويحظر الكتابة بأي لون آخر سوى الأزرق، والرسومات تكون بالقلم الرصاص، مع عدم إستخدام الكوريكتور ( المزيل ) في ورقة الإجابة لأي سبب .كما يحظر عمل أي علامة مميزة في ورقة الإجابة تدل على شخصية الطالب، وعدم خروج أي طالب من اللجنة إلا بعد انتهاء وقت الامتحان كاملا في الفترات الأولى ويسمح بالخروج بعد نصف الوقت في الفترة الأخيرة.