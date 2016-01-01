التعليم تكشف حقيقة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أعلن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والتعليم العام ، أن وزارة التربية والتعليم لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.

وقال حجازي : أنه بما ان وزارة التربية والتعليم لم ترسل أي قوانين جديدة حتى الان ، فسيكون نظام التشعيب للصف الثالث الثانوي كما هو وفقا للقانون الحالي (علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن جوهر التطوير في المرحلة الثانوية يتمحور على تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم، والتصحيح القادر على تقييم الإجابات المختلفة، وتوفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة، أما التابلت والشبكات والبرمجيات فهي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير ولم نختزل التطوير في جهاز تابلت كما يظل يعتقد البعض.

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وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام، ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار وذلك لمصلحة الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية.

وكانت قد كشفت الخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي فيما يخص العام الدراسي 2019/2020 ، عن تفاصيل مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة لدفعة 2020 ، مؤكدةً أنها من المقرر أن تنطلق رسميًا يوم 6 يونيو 2020 .

المصدر: elbalad

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