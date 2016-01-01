

لأول مرة ..الكشف عن مواصفات جديدة لغواصة الجيل الخامس لأول مرة ..الكشف عن مواصفات جديدة لغواصة الجيل الخامس

كشف معرض النماذج الواعدة للمعدات الحربية الروسية الذي أقيم مطلع الأسبوع الجاري في المركز القومي لقيادة الدفاعات الروسية لأول مرة عن بعض المواصفات لغواصة الجيل الخامس الروسية.



وأطلقت على الغواصة التي يعمل على تصميمها مكتب "مالاخيت" للتصاميم البحرية، تسمية جديدة وهي "لايكا في إم في"، مع العلم أن تسميتها السابقة كانت "هاسكي".



وقد وافقت وزارة الدفاع عام 2019 على الملامح التصميمية للغواصة، ثم انتقل المكتب إلى تصميمها وتصنيعها مباشرة.

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وجاء في بيان تصميمي تم الكشف عنه في المعرض أن "لايكا – في إم إف" عبارة عن غواصة متعددة المهام للجيل الخامس تبلغ إزاحتها 11340 طنا. وبمقدورها الغوص إلى عمق 600 متر. وتستطيع الغواصة السير بسرعة 35 عقدة بحرية والبقاء في البحر لمدة 90 يوما دون أن تتزود بالوقود. وعلى سبيل المقارنة فإن سرعة غواصة "ياسين" متعددة المهام تبلغ 31 عقدة بحرية.وستحمل الغواصة مختلف الأسلحة. ومن بينها صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة، وصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، منظومة "أوتفيت" المضادة للغواصات التي تم تصميمها على أساس صاروخ "كاليبر"، وصواريخ "خيشنيك" تحت المائية، طوربيدات "فيزيك – 1" و" أوسيت – 80"، وطوربيدات "لاستا" المضادة.ويقوم نظام القيادة للغواصة على الذكاء الاصطناعي.