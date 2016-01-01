تغييرات مرورية جديدة على طرق مصر الجديدة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع (الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب)، ضمن مشروع تطوير منطقة مصر الجديدة.
وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع (الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب) بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة ، وذلك ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة.
ويشمل النظام المروري الجديد بالنسبة للقادم من مناطق الكوربة ويرغب في الوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك نفق الثورة واستكمال السير بمحور الثورة (نظام الإتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع المرغني وحتى تقاطعه من شارع حسين كمال) فيساراً شارع حسين كمال وامتداد شارع أبوبكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.
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