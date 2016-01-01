

تغييرات مرورية جديدة على طرق مصر الجديدة تغييرات مرورية جديدة على طرق مصر الجديدة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع (الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب)، ضمن مشروع تطوير منطقة مصر الجديدة.



وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع (الثورة – حسين كمال – الحرية – عمر بن الخطاب) بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة ، وذلك ضمن المشروع الخاص بتطوير منطقة مصر الجديدة.



ويشمل النظام المروري الجديد بالنسبة للقادم من مناطق الكوربة ويرغب في الوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك نفق الثورة واستكمال السير بمحور الثورة (نظام الإتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع المرغني وحتى تقاطعه من شارع حسين كمال) فيساراً شارع حسين كمال وامتداد شارع أبوبكر الصديق فمناطق مصر الجديدة.

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وبالنسبة للقادم من طريق القاهرة السويس ويرغب فى الوصول لمناطق الكوربة يسلك يميناً شارع حسين كمال فامتداده شارع أبوبكر الصديق فيساراً امتداد شارع الميرغنى فكوبري السبع عمارات فشارع الميرغنى فمسطح كوبرى الميرغنى فيمنياً شارع الثورة فنفق الثورة واستكمال خط السير .والقادم من شارع حسين كمال ويرغب بالوصول لمناطق عمر بن الخطاب وشارع الثورة يسلك يساراً شارع الحرية فيساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً شارع الثورة .والقادم من شارع الحرية ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً شارع المفتشين فيساراً شارع حسين كمال فامتداده شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة . أما القادم من شارع عمر بن الخطاب ويرغب بالوصول لمناطق مصر الجديدة يسلك يساراً شارع الثورة فيساراً شارع حسين كمال فامتداد شارع أبو بكر الصديق فمناطق مصر الجديدة .