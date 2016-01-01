أسعار ومواصفات أوبل أسترا تربو 2020
وتتميز أوبل أسترا تربو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني يولّد قوة حصانية تصل إلى 140 حصانًا وذلك عند وصول عدد دورات المحرك بين 5000 و 6000 دورة في الدقيقة ويصل أقصى عزم دوران إلى 200 نيوتن/متر وذلك عند وصول عدد دورات المحرك 1850 و 4900 دورة في الدقيقة. يتّصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات ينقل عزم الدوران للعجلات الأمامية. ويُمكن لسيارة أوبل أسترا تربو مع هذا المحرك الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من الثبات في غضون 10.2 ثانية وتسجيل سرعة قصوى مقدارها 207 كلم/ساعة.
يعمل محرك السيارة مع ناقل الحركة على توفير استهلاك الوقود بشكل ملحوظ،، إذ يبلغ استهلاك الوقود لسيارة أوبل أسترا تربو في المتوسط 6.4 لترًا من الوقود لكل ١٠٠ كلم.
تم تجهيز سيارة أوبل أسترا تربو بباقة كبيرة من وسائل الأمان التي توفر الحماية لقائد المركبة ومن معه فتجد السيارة مجهزة بأربع وسائد هوائية و نظام فرامل مانعة للإنغلاق ABS و برنامج توزيع الفرامل علي حسب الوزن EBD و نظام الاتزان الالكتروني ESP و برنامج مانع الانزلاق Traction Control ، وأيضا برنامج مساعد للطرق الصاعدة ، إضافة إلى نظام Engine Immobilizer لمنع السرقة.
ويبلغ سعر أوبل أسترا تربو 321 الف جنية وهي متوفرة بفئة واحدة مواصفاتها كالتالي:
جدول مواصفات أوبل أسترا تربو
Astra TURBO Specs
4 Airbags 4وسائد هوائية
ABS فرامل مانعة الانغلاق
EBD برنامج توزيع الفرامل علي حسب الوزن
ESP نظام الاتزان الالكتروني
Traction Control برنامج مانع الانزلاق
Hill Start Assist مساعد للطرق الصاعدة
Engine Immobilizer مانع ادارة المحرك
Auto Power Windows زجاج كهرباء يعمل اوتوماتيكيا
Electric Adjustable + Folding + Heated Mirrors ضبط و ضم و تسخين المرايات كهربائيا
Tiltable and Telescopic Steering Wheel عجلة قيادة قابلة للضبط و الاماله
Speed Sensitive Electric Power Steering باور ستيرنج كهربائي ذات حساسات للسرعة
Multifunction Steering Wheel التحكم في الراديو من عجلة القيادة
Central Lock with Remote Controle سنترال لوك و ريموت كنترول
Cruise Controle + Speed Limiter مثبت سرعة و محدد سرعة
Radio AM/FM + CD راديو CD+ AM/FM
Bluetooth توصيل الموبايل عبر البلوتوث
USB + AUX مدخل USB + AUX
7″ Intellilink Colored Screen شاشة 7 بوصة انتليلينك ملونة
6 Speakers 6سماعات
Board Computer كمبيوتر رحلات
Front and Rear Fog Lamps مصابيح ضباب أمامية و خلفية
Daytime Running Lights اضاءة نهارية
Electric Hand Brake فرملة اليد تعمل بالكهرباء
Front Arm Rest مسند امامي للذراع
Rear Parking Sensor حساسات للركن خلفية
Auto Dual Zone AC تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع
40/60 Rear Folding Seats مقاعد خلفية قابلة للطي 60/40
Leather Steering Wheel عجلة قيادة مكسوة بالجلد
16″ Alloy Wheels جنوط سبور 16 بوصة
4 Way Manual Ergonomic Front Seats ضبط يدوي لمقاعد الامامية الرياضي في 4 اتجاهات
Cloth Seats فرش قماش
Rear Stop Lamp اضاءة توقف بالخلف
Door Handles Body Color مقابض الأبواب بلون السيارة
Chrome Beltline Molding حليات جانبية من الكروم
الأداء
توربو – سعة 1.4 لتر المحرك
4 عدد الأسطوانات
1364 سم3 السعة
أوتوماتيك 6 سرعات ناقل الحركة
140@5000-6000 أقصى أداء (حصان * د.د)
200@1850-4900 العزم الأقصى (نيوتن.متر * د.د)
207 كم/الساعة السرعة القصوى
(من صفر الى 100 كم/الساعة( 10.2 ثانية زمن التسارع
56 لتر سعة خزان الوقود
معدل استهلاك الوقود
6.4 لتر المتوسط
8.4 لتر طرق داخلية
5.3 لتر طرق سريعة
الأبعاد
مم 4658 الطول
مم 1814 العرض
مم 1500 الارتفاع
مم 2685 قاعدة العجلات
الوزن
1425 كيلوجرام وزن السيارة بدون حمولة
باللتر 460 سعة الحقيبة الخلفية
التعليقات على أسعار ومواصفات أوبل أسترا تربو 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق