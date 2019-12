أسعار ومواصفات أوبل أسترا تربو 2020 أسعار ومواصفات أوبل أسترا تربو 2020

وتتميز أوبل أسترا تربو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني يولّد قوة حصانية تصل إلى 140 حصانًا وذلك عند وصول عدد دورات المحرك بين 5000 و 6000 دورة في الدقيقة ويصل أقصى عزم دوران إلى 200 نيوتن/متر وذلك عند وصول عدد دورات المحرك 1850 و 4900 دورة في الدقيقة. يتّصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات ينقل عزم الدوران للعجلات الأمامية. ويُمكن لسيارة أوبل أسترا تربو مع هذا المحرك الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من الثبات في غضون 10.2 ثانية وتسجيل سرعة قصوى مقدارها 207 كلم/ساعة.



يعمل محرك السيارة مع ناقل الحركة على توفير استهلاك الوقود بشكل ملحوظ،، إذ يبلغ استهلاك الوقود لسيارة أوبل أسترا تربو في المتوسط 6.4 لترًا من الوقود لكل ١٠٠ كلم.



تم تجهيز سيارة أوبل أسترا تربو بباقة كبيرة من وسائل الأمان التي توفر الحماية لقائد المركبة ومن معه فتجد السيارة مجهزة بأربع وسائد هوائية و نظام فرامل مانعة للإنغلاق ABS و برنامج توزيع الفرامل علي حسب الوزن EBD و نظام الاتزان الالكتروني ESP و برنامج مانع الانزلاق Traction Control ، وأيضا برنامج مساعد للطرق الصاعدة ، إضافة إلى نظام Engine Immobilizer لمنع السرقة.

ويبلغ سعر أوبل أسترا تربو 321 الف جنية وهي متوفرة بفئة واحدة مواصفاتها كالتالي:جدول مواصفات أوبل أسترا تربوAstra TURBO Specs4 Airbags 4وسائد هوائيةABS فرامل مانعة الانغلاقEBD برنامج توزيع الفرامل علي حسب الوزنESP نظام الاتزان الالكترونيTraction Control برنامج مانع الانزلاقHill Start Assist مساعد للطرق الصاعدةEngine Immobilizer مانع ادارة المحركAuto Power Windows زجاج كهرباء يعمل اوتوماتيكياElectric Adjustable + Folding + Heated Mirrors ضبط و ضم و تسخين المرايات كهربائياTiltable and Telescopic Steering Wheel عجلة قيادة قابلة للضبط و الامالهSpeed Sensitive Electric Power Steering باور ستيرنج كهربائي ذات حساسات للسرعةMultifunction Steering Wheel التحكم في الراديو من عجلة القيادةCentral Lock with Remote Controle سنترال لوك و ريموت كنترولCruise Controle + Speed Limiter مثبت سرعة و محدد سرعةRadio AM/FM + CD راديو CD+ AM/FMBluetooth توصيل الموبايل عبر البلوتوثUSB + AUX مدخل USB + AUX7″ Intellilink Colored Screen شاشة 7 بوصة انتليلينك ملونة6 Speakers 6سماعاتBoard Computer كمبيوتر رحلاتFront and Rear Fog Lamps مصابيح ضباب أمامية و خلفيةDaytime Running Lights اضاءة نهاريةElectric Hand Brake فرملة اليد تعمل بالكهرباءFront Arm Rest مسند امامي للذراعRear Parking Sensor حساسات للركن خلفيةAuto Dual Zone AC تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التوزيع40/60 Rear Folding Seats مقاعد خلفية قابلة للطي 60/40Leather Steering Wheel عجلة قيادة مكسوة بالجلد16″ Alloy Wheels جنوط سبور 16 بوصة4 Way Manual Ergonomic Front Seats ضبط يدوي لمقاعد الامامية الرياضي في 4 اتجاهاتCloth Seats فرش قماشRear Stop Lamp اضاءة توقف بالخلفDoor Handles Body Color مقابض الأبواب بلون السيارةChrome Beltline Molding حليات جانبية من الكرومالأداءتوربو – سعة 1.4 لتر المحرك4 عدد الأسطوانات1364 سم3 السعةأوتوماتيك 6 سرعات ناقل الحركة140@5000-6000 أقصى أداء (حصان * د.د)200@1850-4900 العزم الأقصى (نيوتن.متر * د.د)207 كم/الساعة السرعة القصوى(من صفر الى 100 كم/الساعة( 10.2 ثانية زمن التسارع56 لتر سعة خزان الوقودمعدل استهلاك الوقود6.4 لتر المتوسط8.4 لتر طرق داخلية5.3 لتر طرق سريعةالأبعادمم 4658 الطولمم 1814 العرضمم 1500 الارتفاعمم 2685 قاعدة العجلاتالوزن1425 كيلوجرام وزن السيارة بدون حمولةباللتر 460 سعة الحقيبة الخلفية