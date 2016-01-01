شاهد: سائق متهور يتسبب في أضرار قيمتها 250 ألف دولار بأحد مطارات فلوريدا

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صورة الخبر: شاهد: سائق متهور يتسبب في أضرار قيمتها 250 ألف دولار بأحد مطارات فلوريدا
شاهد: سائق متهور يتسبب في أضرار قيمتها 250 ألف دولار بأحد مطارات فلوريدا

تسبب سائق أمريكي متهور في أضرار قيمتها 250 ألف دولار تقريبا (4 مليون 14 ألف جنيه تقريبا)، وذلك عندما اقتحم بشاحنته بوابة مطار ساراسوتا برادنتون بولاية فلوريدا الأمريكية، وتسبب في إثارة ذعر وخوف الكثيرين من المتواجدين بالمطار.

وتبين أن الشاحنة التي يقودها هذا السائق كانت موديل 2015 شاحنة سييرا من جنرال موتورز، وأظهر الفيديو أن السائق اصطدم ببوابة المطار وتجاوزها حتى بلغ منصة لمكتب لتأجير السيارات داخل المطار، واصطدم بها مسببا حالة من الذعر للموظفة الموجودة بالمكتب.

وذكرت الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية أن سائق الشاحنة تم إرساله إلى أقرب مستشفى بعد تعرضه لإصابات بالغة، كما أكدت أيضا على أن في هذه الحالات يتم تسديد قيمة الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات من خلال شركات التأمين التي تخضع لها السيارة.

لكن اكتشفت الصحافة أن شركة التأمين التي تقدم خدماتها لهذا السائق رفضت دفع قيمة الأضرار حتى هذه اللحظة، وذلك لأن السائق لم يستطع تقديم سبب مقنع لوقوع هذا الحادث كما أنه لم يستطع اثبات وجود أي عيب بالسيارة يمكن أن يفقده السيطرة عليها ويتسبب بوقوع هذا الحادث.

المصدر: التوكيل

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