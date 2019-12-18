

موسم الإنفلونزا بدأ: كبار السن والأطفال أكثر المتضررين موسم الإنفلونزا بدأ: كبار السن والأطفال أكثر المتضررين

بحلول فصل الشتاء، واصطحابه للأجواء الباردة، يتأثر عدد ليس بالقليل بما يجنيه عليهم تغير حالة الجو، فيصبح ذلك التوقيت إيذانًا بإصابة الشخص بفيروس الإنفلونزا، وهو أكثر الأمراض الموسمية شيوعًا حسب ما يؤكده الأطباء.



وقد يتطور الأمر فى هذه الفترة ليصل إلى الإصابة بأنواع أخرى من الإنفلونزا كالطيور والخنازير، ورغم اختلاف الألوان تظل طرق الوقاية ثابتة ومحددة بعدد من الخطوات، والتى لا تخرج من حيز الوقاية وحماية المحيطين من شبح تلقى العدوى.



وفى هذا الصدد، يقول الدكتور سعيد شلبى، أستاذ الباطنة بالمركز القومى للبحوث، إن الأمراض الموسمية معظمها عبارة عن نزلات برد وإنفلونزا، وتأتى مع تغير فصول السنة نتيجة تحول الجو من الحرارة العالية إلى البرودة، ففى هذا التوقيت تنشط بعض الفيروسات، فيما تنخفض مقاومة الجسم، ومن ثم يتلقى الشخص العدوى وتظهر عليه الأعراض.

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ويضيف «شلبي»، لـ«المصرى لايت»، أن معظم الأمراض الموسمية يكون معظمها تنفسية، وبعضًا منها يخص الجهاز الهضمى، فقد يعانى المريض من ارتفاع درجة الحرارة فى بعض الأحيان بجانب الإسهال، ما يترتب عليها انخفاض مقاومة الجسد، وهنا ربما يصاب المريض بالأميبا أو بعض الطفيليات التى تؤثر على الجهاز الهضمى.ينوه «شلبى» إلى أن كبار السن والأطفال هما الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، نظرًا لأن مقاومة أجسامهم منخفضة، وبالتالى تزيد فرص الإصابة عكس البالغين أصحاب المقاومة العالية، ولتجنب ما سبق ينصح بترك مسافة بين الأشخاص وبعضهم خاصة فى المواصلات العامة، كذلك عدم تزاحم الأطفال فى المدارس: «لو أصيب تلميذ بمرض من الأفضل أن يجلس فى منزله فى الأيام الثلاثة الأولى، ونفس الحال فى السينما وغيرها من أماكن التجمعات».ويشير «شلبى» إلى أن إنفلونزا الطيور والخنازير هما ضمن الأمراض الموسمية: «هما مثل الإنفلونزا العادية وكلاهما لديه علاجه الخاص، ويمكن الإصابة بهما فى مثل هذه المواسم، والأهم هو التعامل معهما ببساطته دون فزع».من جانبه، يوضح الدكتور محمد سكر، مدرس مساعد بقسم أمراض الباطنة فى مستشفى قصر العينى، أن فيروس الإنفلونزا بجميع أشكاله هو الأشهر، فيما تعتبر أفضل طريقة للوقاية منها هو التطعيم ضدها: «متوفر فى جميع الصيدليات وداخل المصل واللقاح»، ناصحًا بتناول الأكلات التى تحتوى على فيتامين سى.ويكشف «سكر»، لـ«المصرى لايت»، أن التطعيم هو إجراء وقائى يهدف لمنع انتقال عدوى فيروسات الإنفلونزا، خاصةً أنها تتغير جينيًا وعلى أساسه يتغير التطعيم كل موسم لإضافة أنواع الفيروس التى طرأت مثل الطيور والخنازير: «الفيروس يعدى حيوان معين ويتحور بطريقة ما بداخله ثم يخرج بشكل مغاير، وبالتالى الإنفلونزا فيروس يختلف عن البقية».جدير بالذكر أن فيروس الإنفلونزا بشكل عام أثار الفزع فى الفترة الأخيرة، ما بين أنباء تفيد بإغلاق مدرستين بسبب إنفلونزا الخنازير، وأخرى خاصة بإنفلونزا الطيور، كما لم يخل الجدل من الإنفلونزا الموسمية.وفى هذا الشأن اضطرت وزارة الصحة إلى الرد عما أثير، ومن ثم نفت انتشار إنفلونزا الخنازير داخل مدرستين كما أُثير، مع التأكيد على أن «الحالات المصابة خاصة بالإنفلونزا الشائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية».على الناحية الأخرى، أعلنت وزارة الزراعة نجاحها فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور، من خلال تحصين 9.6 مليون طائر بالحضانات تربية الطيور، بجانب 2.7 مليون طائر بالتربية المنزلية حول البؤرة فى دائرة نصف قطرها 9 كم، مع تحصين 7.4 مليون طائر للتربية المنزلية حال عدم وجود بؤر.وبالنسبة للإنفلونزا الموسمية، سبق أن أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أنها تنتقل عن طريق الرذاذ المحمل بالفيروس عند السعال أو العطس، أو عن طريق الأيدى الملوثة بالفيروس، حيث تبدأ فترة العدوى من يوم قبل ظهور الأعراض إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض.