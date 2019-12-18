بالفيديو.. وقف على سلم ليدهن البناية ثم وقعت "الكارثة"

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صورة الخبر: بالفيديو.. وقف على سلم ليدهن البناية ثم وقعت "الكارثة"
بالفيديو.. وقف على سلم ليدهن البناية ثم وقعت "الكارثة"

رصد مقطع فيديو، جرى التقاطه في بيرو، "فعلا شنيعا" أقدم عليه رجل متقاعد على كرسي متحرك، حين وجد صباغا على الرصيف.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الصباغ فرنانديز سانشيز (46 عاما) كان متن سلمه يصبغ الجزء الخارجي لمنزل يتواجد في أحد أحياء عاصمة بيرو، ليما.

وأوضحت أن الصباغ كان مرتفعا عن الأرض بنحو 10 أمتار، مدعوما بحبل لتثبيت السلم.

إلا أن السلم يبدو أنه أغضب وأزعج رجلا متقاعدا على متن كرسي متحرك، بسبب تواجده على الرصيف، الأمر الذي جعله يتصرف بطريقة "بشعة".

وأظهر الفيديو الرجل وهو يهز السلم ويحركه بقوة إلى أن تمكن من إسقاط الصباغ أرضا، في لقطة كادت أن تودي بحياته.

ولحسن حظه، لم يتعرض الصباغ إلى إصابة خطيرة، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقالت "ديلي ميل"، نقلا عن مصادر محلية، إن الرجل المتقاعد معروف بـ"وقاحته"، مضيفة "أنه دائما يتصرف بطريقة فظة حين يجد شيئا على الرصيف".
وفتحت الشرطة تحقيقا في الفيديو.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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