أصدرت شرطة المملكة العربية السعودية في منطقة القصيم، اليوم، بيانا تعلن فيه إلقاء القبض على مواطن "محترف في سرقة المساجد".
وقالت الشرطة السعودية إن القبض على هذا اللص جاء بعد توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم سرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها، بحسبما نقل موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "عاجل" السعودية.
وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إلى أنه ألقي القبض على هذا المتهم بعد متابعة أمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها.
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التعليقات على القبض على لص محترف في سرقة المساجد بالسعودية
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