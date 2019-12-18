

محكمة تتهم أم بـ«حبس» طفلها داخل الغسالة وهي تعمل محكمة تتهم أم بـ«حبس» طفلها داخل الغسالة وهي تعمل

وجهت محكمة أميركية في ولاية بنسلفانيا اتهاما بالإهمال إلى أم بسبب خطأ ارتكبته، كاد يؤدي إلى مصرع ابنها الصغير.



وأفادت «شبكة فوكس» الأميركية، أن الأم البالغة من العمر 30 عاما متهمة من قبل المحكمة بحبس ابنها ذو 5 أعوام داخل الغسالة التي كانت تدور بالفعل.



وحسب ما جاء بـ«سكاي نيوز» وصل الطفل فاقدا الوعي إلى المستشفى وهو يرتدي ملابس داخلية مبللة مع والده في أغسطس الماضي، بحسب وثائق محكمة بنسلفانيا.

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ووجد الأطباء الطفل مصابا بكدمات وخدوش في الجزء العلوي من جسمه، وقال والد الطفل إنه اتصل بالشرطة مستنجدا، بعدما علم بأن طفله داخل الغسالة.وبحسب شهادة الأم، فقد حبس الولد نفسه في الغسالة، وأكدت أنها كانت المطبخ حين سمعت الغسالة تصدر صوتا غريبا، لتهرع إلى هناك.وقالت إنها ذهبت للتحقق من الأمر، وعندما رأت ابنها عملت على إخراجه من داخل الغسالة دون أن تكشف كيف دارت الغسالة والابن داخلها، لكن ذلك لا يبدو مقنعا للمحكمة، التي وجهت إليها اتهاما بالإهمال الذي أدى إلى إلحاق طفلها بإصابات بجسده.ورغم أنه تم الإفراج عن الأم الأسبوع الماضي بكفالة، إلا أنه لم يتم إسقاط التهمة عنها، وقد تقودها إلى السجن.