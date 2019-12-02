

ارتفاع جنوني لـ الذهب خلال أسبوع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر ارتفاع جنوني لـ الذهب خلال أسبوع.. أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في مصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-12-2019 في مصر، سجلت ارتفاعا ملحوظا ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 672 جنيها بعد أن كان سعر جرام الذهب الاثنين الماضي 657 جنيها لعيار 21 بزيادة 15 جنيها ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 672 جنيها للجرام بدون مصنعية.

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سعر الذهب في مصروجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى:سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 768 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 672 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 576 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 448 جنيهاسعر أوقية الذهب عيار 24بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 23,885 جنيهاسعر الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,376 جنيهاسعر كيلو الذهب عيار 24بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 768,000 جنيهاسعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوموعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.