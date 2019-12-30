الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019
سعر الدولار اليوم الاثنين 30-12-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.99 جنيها بعد ان كان 16.05 جنيها منذ أسبوعين، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 30-12-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 30-12-2019 في البنوك
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، و جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.99، وبيع : 16.09
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 17.87 وبيع : 17.99
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.92 وبيع : 21.04
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.40 وبيع : 16.51
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.61 وبيع : 14.71
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.26 وبيع : 4.28
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 52.75 بيع : 53.09
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.35 ، وبيع : 4.38
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.28 وبيع : 2.30
سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.25 ، وبيع : 4.28
سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 30-12-2019 شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.25 ، وبيع : 4.28
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