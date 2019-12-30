

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019 الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

سعر الدولار اليوم الاثنين 30-12-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.99 جنيها بعد ان كان 16.05 جنيها منذ أسبوعين، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 30-12-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار اليوم الاثنين 30-12-2019 في البنوك



سعر الدولار والعملات الأجنبية

قد يعجبك أيضا...

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، و جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.99، وبيع : 16.09سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.87 وبيع : 17.99سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.92 وبيع : 21.04سعر الفرنك السويسرى​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.40 وبيع : 16.51سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.61 وبيع : 14.71سعر الريال السعودى​أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.26 وبيع : 4.28سعر الدينار الكويتى​بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 52.75 بيع : 53.09سعر الدرهم الإماراتىوسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.35 ، وبيع : 4.38سعر اليوان الصينيوسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.28 وبيع : 2.30سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصريسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.25 ، وبيع : 4.28سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في بنك مصرسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 30-12-2019 شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصرسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.25 ، وبيع : 4.28