ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1% منذ الساعة الخامسة من مساء السبت، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و392 دولارا، عند الساعة الثانية عشرة مساء، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.
وذكرت، الأحد، وكالة أنباء بلومبرج، أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 8ر0% إلى 43 دولارا.
كما ارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 2ر1% إلى 20 سنتا، وزاد سعر عملة إثريوم بنسبة 4ر3% إلى 133 دولارا.
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التعليقات على ارتفاع جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفرة أمام الدولار
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