انسي الحموضة .. عالج جميع مشاكل الجهاز الهضمي بكوب من هذا المشروب

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انسي الحموضة


يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الحموضة، ويمكنك التخلص من الحموضة يوميا وبطريقة طبيعية لن تكلفك الكثير ولا تسبب أى أضرار صحية وتعتبر بمثابة معالج للجهاز الهضمى.

كشف موقع هيلث عن أفضل علاج الحموضة وهى صودا الخبز، ومدى فاعليتها فى علاج أغلب مشاكل الجهاز الهضمى.

وقدم الموقع، طريقة عمل محلول صودا الخبز لعلاج الحموضة :

لعمل محلول صودا الخبز ، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا. بمجرد ذوبان صودا الخبز ، اشرب المحلول.

المصدر: موقع هيلث

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