يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الحموضة، ويمكنك التخلص من الحموضة يوميا وبطريقة طبيعية لن تكلفك الكثير ولا تسبب أى أضرار صحية وتعتبر بمثابة معالج للجهاز الهضمى.
كشف موقع هيلث عن أفضل علاج الحموضة وهى صودا الخبز، ومدى فاعليتها فى علاج أغلب مشاكل الجهاز الهضمى.
وقدم الموقع، طريقة عمل محلول صودا الخبز لعلاج الحموضة :
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انسي الحموضة .. عالج جميع مشاكل الجهاز الهضمي بكوب من هذا المشروب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق