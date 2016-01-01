أدخلي البهجة على قلوب أطفالك بعمل شجرة الكريسماس جبن وفواكه

لم يتبق على الكريسماس سوى ساعات قليلة، وتستعد كل ربة منزل لكي تفاجئ أسرتها وأطفالها، وتدخل السعادة والبهجة على قلوبهم بقدوم سنة جديدة، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل شجرة الكريسماس جبن وفواكه بمناسبة الكريسماس.
مقادير شجرة الكريسماس جبن وفواكه :
جبن مقطعة مكعبات
شيدر أحمر
شيدر أصفر
عنب أحمر
روزماري فريش
زعتر فريش
عيدان كرفس
كيوي مكعبات وشرائح
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