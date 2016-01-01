هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

فطيرة التونة
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
طريقة عمل فطيرة التونة للشيف الشربيني
مقادير فطيرة التونة
دقيق ماء ملح زيت
الحشو
تونة
فلفل الوان
زيتون شرائح
جبنة
بيض
طريقة عمل فطيرة التونة
* اعجني العجينة عن طريق خلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متماسكة وطرية
* شكليها على هيئة اسطوانة ثم استخدمي السكينة لتقطيعها قطع متساوية
* كوري كل منها بيديك المبللة بالزيت واتركيها في صينية مغطاة لترتاح قليلا
* افردي العجينة باستخدام النشابة والزيت حتى تصبح رقيقة وواسعة ثم طبقيها على شكل مربع
* ثم ضعي خليط التونة والزيتون الشرائح والفلفل الألوان والجبنة والبيض
* انقليها لصينية مدهونة بالزيت وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم قدميها
طريقة عمل سلطة الفجل الأبيض للشيف شربيني
مقادير سلطة الفجل الأبيض
فجل
بصل
فلفل ألوان
هريسة شطة
زيت زيتون
خل
ملح فلفل أسود
طريقة عمل سلطة الفجل الأبيض
* قشري الفجل الأبيض وابشريه شرائح رفيعة طويلة
* قطعي الفلفل الألوان واضيفي الهريسة ثم قطعي البصل إلى شرائح رفيعه
* اضيفي البقدونس المفروم وزيت الزيتون والملح والفلفل والخل وقدميها
الحلو:
طريقة عمل كنافة بالكريمة لنجلاء الشرشابى.
مقادير كنافة بالكريمة
نصف كيلو كنافة
كوب زبدة سائلة
2 كوب كريم شانتيه
2 كوب سكر
كوب ماء
نصف عصرة ليمونة
طريقة عمل كنافة بالكريمة
* تقطع الكنافة و تدعك بالزبدة و توضع فى صينية و تسوى ثم تخرج من الفرن
* تسقى بالعسل و تقسم الى قسمين و تجمل بالكريمة فى الوسط و فوق الكنافة
هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة
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