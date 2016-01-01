هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة



فطيرة التونة فطيرة التونة



تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل فطيرة التونة للشيف الشربيني

مقادير فطيرة التونة

دقيق ماء ملح زيت

الحشو

تونة

فلفل الوان

زيتون شرائح

جبنة

بيض

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