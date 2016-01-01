لعشاق الزمالك | شاهد البرومو الرسمي لقناة النادي .. فيديو



قناة نادي الزمالك قناة نادي الزمالك



بات عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أعتاب قليلة لمتابعة انطلاق قناة نادي الزمالك الخاصة بالقلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة .



ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية " إعلام المصريين "، البرومو الخاص بقناة نادي الزمالك والتي احتوت علي كافة نجوم ورموز القلعة البيضاء .



ويسعي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الى تدشين قناة القلعة البيضاء لتكون بمثابة دفاع عن كيان القلعة أمام كافة الأعداء .

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ويحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توفير كافة الامكانيات التي تخص نادي الزمالك من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء .