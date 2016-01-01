لعشاق الزمالك | شاهد البرومو الرسمي لقناة النادي .. فيديو

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صورة الخبر: قناة نادي الزمالك
قناة نادي الزمالك


بات عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أعتاب قليلة لمتابعة انطلاق قناة نادي الزمالك الخاصة بالقلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة .

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية " إعلام المصريين "، البرومو الخاص بقناة نادي الزمالك والتي احتوت علي كافة نجوم ورموز القلعة البيضاء .

ويسعي المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الى تدشين قناة القلعة البيضاء لتكون بمثابة دفاع عن كيان القلعة أمام كافة الأعداء .

ويحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توفير كافة الامكانيات التي تخص نادي الزمالك من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء .

المصدر: elbalad

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