لبياض ناصع .. 3 وصفات طبيعية رخيصة الثمن لتنظيف الملابس البيضاء



لتنظيف الملابس البيضاء لتنظيف الملابس البيضاء



لسوء الحظ تلتقط الملابس ذات اللون الأبيض الأتربة سريعًا ويتحول لونها إلى الرمادى أو الأصفر، مما يجعل الكثير من السيدات ينفقن أموالًا كثيرة لشراء مساحيق تنظيف من شأنها حماية الملابس لكنها لا تنجح فى تحقيق ذلك فى معظم الأحيان.

نشر موقع " bright side " وصفات طبيعية لتنظيف الملابس البيضاء، وتشمل :



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-الملح والليمون:-



قومي بوضع عصير 3 ليمونات وملعقة كبيرة من الملح، مع إضافة القليل من مسحوق التنظيف الخاص بك في غسالة الملابس، ستدهشك هذه الوصفة في إزالة البقع العنيدة.

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-الليمون والبيكنج بودر :-تتواجد كثير من البقع الصفراء فى منطقة أسفل الذراعين على قطع الملابس البيضاء، وللقضاء على هذه البقع، احضرى قطعة الملابس وضعى ملعقة كبيرة من البيكنج بودر على منطقة البقعة ثم قومى بعص نصف ليمونة عليها، ثم قومي بوضعها في غسالة الملابس.-الخل :-الخل له نتائج فعالة فى التنظيف، ضيفى نصف كوب من الخل الأبيض لغسالة الملابس، ينجح الخل في تنظيف الملابس بشكل عام لكن له نتائج فعالة في تنظيف الملابس البيضاء.