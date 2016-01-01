لبياض ناصع .. 3 وصفات طبيعية رخيصة الثمن لتنظيف الملابس البيضاء

آخر الأخبارالأسرة والطفل › لبياض ناصع .. 3 وصفات طبيعية رخيصة الثمن لتنظيف الملابس البيضاء

صورة الخبر: لتنظيف الملابس البيضاء
لتنظيف الملابس البيضاء


لسوء الحظ تلتقط الملابس ذات اللون الأبيض الأتربة سريعًا ويتحول لونها إلى الرمادى أو الأصفر، مما يجعل الكثير من السيدات ينفقن أموالًا كثيرة لشراء مساحيق تنظيف من شأنها حماية الملابس لكنها لا تنجح فى تحقيق ذلك فى معظم الأحيان.
نشر موقع " bright side " وصفات طبيعية لتنظيف الملابس البيضاء، وتشمل :

بعد تنمر الجمهور على شكل أولادها..دعاء فاروق تقصف جبهة متابعيها برد صادم
-الملح والليمون:-

قومي بوضع عصير 3 ليمونات وملعقة كبيرة من الملح، مع إضافة القليل من مسحوق التنظيف الخاص بك في غسالة الملابس، ستدهشك هذه الوصفة في إزالة البقع العنيدة.

-الليمون والبيكنج بودر :-

تتواجد كثير من البقع الصفراء فى منطقة أسفل الذراعين على قطع الملابس البيضاء، وللقضاء على هذه البقع، احضرى قطعة الملابس وضعى ملعقة كبيرة من البيكنج بودر على منطقة البقعة ثم قومى بعص نصف ليمونة عليها، ثم قومي بوضعها في غسالة الملابس.

-الخل :-

الخل له نتائج فعالة فى التنظيف، ضيفى نصف كوب من الخل الأبيض لغسالة الملابس، ينجح الخل في تنظيف الملابس بشكل عام لكن له نتائج فعالة في تنظيف الملابس البيضاء.

المصدر: موقع " bright side "

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لبياض ناصع .. 3 وصفات طبيعية رخيصة الثمن لتنظيف الملابس البيضاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50048

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager