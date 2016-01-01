لبياض ناصع .. 3 وصفات طبيعية رخيصة الثمن لتنظيف الملابس البيضاء

لسوء الحظ تلتقط الملابس ذات اللون الأبيض الأتربة سريعًا ويتحول لونها إلى الرمادى أو الأصفر، مما يجعل الكثير من السيدات ينفقن أموالًا كثيرة لشراء مساحيق تنظيف من شأنها حماية الملابس لكنها لا تنجح فى تحقيق ذلك فى معظم الأحيان.
نشر موقع " bright side " وصفات طبيعية لتنظيف الملابس البيضاء، وتشمل :
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-الملح والليمون:-
قومي بوضع عصير 3 ليمونات وملعقة كبيرة من الملح، مع إضافة القليل من مسحوق التنظيف الخاص بك في غسالة الملابس، ستدهشك هذه الوصفة في إزالة البقع العنيدة.
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