طريقة عمل أرز بالكبدة والخضروات للشيف شربيني



أرز بالكبدة والخضروات أرز بالكبدة والخضروات



نقدم لكم طريقة عمل أرز بالكبدة والخضروات بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير أرز بالكبدة والخضروات

أرز

كبدة

كوسة

جزر

قرع

بطاطس

بصل

ثوم

كرات

كرفس

خل

ملح فلفل أسود

زيت

كزبرة خضراء

زبدة



طريقة عمل أرز بالكبدة والخضروات

* ضعي شرائح الكبدة في ماء مغلي مع خل حتى تبيض الكبدة

* قطعي البصل و الكرات مكعبات وضعيها في طاسة بها زيت على النار مع فلفل حار

* أضيفي مكعبات الكبدة ثم أضيفي الملح والفلفل والثوم المفروم

* قطعي البطاطس والجزر والقرع والكوسة مكعبات صغيرة واقليها في زيت غزير ساخن

* أضيفي الخضروات المقلية على الكبدة وقلبيها جيدا

* سوي الأرز في ماء مغلي مع زبدة وملح وفلفل ثم قدمي الأرز وعليه خليط الكبدة بالخضروات

