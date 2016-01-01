بنصف كيلو لحمة مفرومة.. طريقة عمل الحواوشي بأسرار المطاعم

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صورة الخبر: الحواوشي
الحواوشي


يعتبر الحواوشي من الاكلات المصرية اللذيذة التي يعشقها كثيرون لكن يجهل طريقة عمله.

نقدم لك طريقة المحلات في عمل الحواوشي...

المقادير:

4 أرغفة بلدي.

½ كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 ثمرة فلفل أخضر مفروم.
½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

½ ملعقة صغيرة من الكبابة الصيني المطحونة.

¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

½ ملعقة صغيرة كمون.

¼ ملعقة صغيرة قرفة.

¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، ضعي اللحم والبصل والفلفل الأخضر والفلفل الحار، والملح والفلفل الأسود وجيع البهارات، ثم قلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات. سخني الفرن عند درجة حرارة 180. افتحي الخبز من الجانب، ثم احشيه بطبقة رفيعة من اللحم. ادهني الخبز بالزبدة من الأعلى والأسفل. على نار هادئة، ادهني مقلاة غير قابلة للالتصاق بالزبدة، ثم حمصي الحواوشي على الجهتين، حتى يكتسب اللون الذهبي. غلفي كل رغيف بورق الزبدة ثم القصدير، ثم ضعيه على شبكة الفرن لمدة 30 دقيقة. قدميه ساخنًا مع السلطة الخضراء.

المصدر: elbalad

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