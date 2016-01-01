

شاهد.. وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي الجديدة لمخازن مديرية تعليم القاهرة شاهد.. وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي الجديدة لمخازن مديرية تعليم القاهرة



بدأت منذ قليل مخازن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في إجراءات استلام دفعات أجهزة التابلت الجديدة التي من المقرر أن يتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019 /2020.



ومن جانبه.. تابع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عمليات استلام أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي بنفسه.



وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية تستعد حاليا لتسليمها للإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتوصيلها للطلاب.

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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم فتح منفذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت وقدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولى، ولطلاب الصف الثاني الثانوي للمرة الأولى والثانية.كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسليم أجهزة تابلت جديدة لطلاب الصف الثاني الثانوي الذين فقدوا أجهزة التابلت الخاصة بهم والتي تسلموها العام الدراسي الماضي.وشددت وزارة التربية والتعليم خلال خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، على أنه يشترط على هؤلاء الطلاب لتسليم أجهزة التابلت الجديدة، أن يكونوا قد استوفوا الإجراءات المطلوبة بديوان عام الوزارة.وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه في حالة عدم استيفاء الإجراءات بديوان عام الوزارة، يتم اختبار هؤلاء الطلاب على أجهزة بديلة من الأجهزة المتوفرة لدى معلمي المدارس.جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020 بالطريقة الورقية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، إلكترونيا، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.