نائب رئيس جامعة طنطا: حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات

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تقفد اليوم الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، انتظام الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بكلية الآداب ، رافقه خلالها الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية ، والدكتور احمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا.



وأكد نائب رئيس الجامعة، على حظر اصطحاب الطلاب للتليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات ، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات سواء من الطلاب والمراقبين ، وتوفير سيارة إسعاف وتواجد فريق طبي داخل اللجان لمواجهة أي طوارئ.



وأشار الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، إلى أنه تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول هذا اليوم 5500 طالب وطالبة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الغش أو الشغب داخل اللجان، مؤكدا التواجد المستمر لأساتذة المواد لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلاب.

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وأكد "المصرى" على جاهزية كافة اللجان واستعداد الكلية التام لاستقبال الطلاب، حيث تم تنظيم اللجان وتعليق اللوحات الإرشادية وقوائم الطلاب وتجهيز أرقام الجلوس لجميع الطلاب، ومنسوبى الكلية لأعمال الملاحظة والمراقبة والأعمال الخاصة بالكنترولات.