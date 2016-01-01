نائب رئيس جامعة طنطا: حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات

تقفد اليوم الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، انتظام الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بكلية الآداب ، رافقه خلالها الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية ، والدكتور احمد عبادة العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا.
وأكد نائب رئيس الجامعة، على حظر اصطحاب الطلاب للتليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات ، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات سواء من الطلاب والمراقبين ، وتوفير سيارة إسعاف وتواجد فريق طبي داخل اللجان لمواجهة أي طوارئ.
وأشار الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، إلى أنه تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول هذا اليوم 5500 طالب وطالبة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الغش أو الشغب داخل اللجان، مؤكدا التواجد المستمر لأساتذة المواد لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلاب.
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