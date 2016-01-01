للحفاظ على القيم والأعراف.. جنوب الوادي تقرر منع البناطيل المقطعة والبارمودا داخل الحرم الجامعي

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قرر الدكتور يوسف غرباوي - رئيس جامعة جنوب الوادي اتخاذ عدد من الإجراءات التي تحافظ على القيم والأعراف التي يتحلى بها المجتمع الجامعي، بعد ظواهر سلوكيات تخالف تلك الأعراف والتقاليد التي تربى عليها المجتمع الصعيدي.

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و أضاف غرباوى، بأن في سبيل تحقيق ذلك يمنع من دخول الحرم الجامعي من يقومون بسلوك مخالف للأعراف الجامعية مثل"ارتداء البناطيل المقطعه- الشروال- البناطيل التي تشبه ملابس النوم- لبس الشورت أو البارمودا- حلق الشعر على جانب الرأس مع تطويل الشعر لاعلى ولأسفل القزع- ارتداء الشباب للسلاسل و الأساور".



وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم تكليف إدارة الأمن الجامعي بمتابعة هذه الظاهرة و التعامل معها بكل جدية وحزم من أجل مجتمع جامعي راق بأخلاقه و أفعاله.



يذكر أن عدد من الجامعات المصرية، اتخذت قرارات بمنع دخول الطلاب غير الملتزمين بالأعراف والقيم الجامعية، بعد انتشار سلوكيات وظواهر غريبة وملابس غير مناسبة لهيبة و مكانة الجامعات المخصصة للعلم.

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