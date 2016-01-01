إجراءات مطلوبة من المعاهد الأزهرية من أجل اعتماد نتائج امتحانات الطلاب

كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن الإجراءات المطلوبة من المعاهد الأزهرية لاعتماد نتيجة الامتحانات.
وقال قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يتطلب من المعاهد تقديم 4 نسخ ورقية من نتيجة الفصل الدراسي، بالإضافة إلى نسختين سي دي منها.
كما ينبغي تقديم تقييمات الصفين الأول والثاني "متوسط شهور الفصل الدراسي" في نهاية الفصل الدراسي معتمدة من الإدارات التعليمية التابع لها المعهد وتسلم لإدارة التعليم الإبتدائي لاعتمادها وإرسالها للإدارة العامة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية نهاية الدور الأول.
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