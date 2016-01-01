لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. بيان عاجل من مستشار مادة الرياضيات بشأن الامتحانات

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أصدر مكتب مستشار مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا ، ردا علي استفسار البعض بخصوص الاختلاف في عدد ونوعية الأسئلة الخاصة بالنماذج الاسترشادية التي وضعت على موقع الوزارة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، لتدريب طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي على الامتحانات.

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حيث أكد البيان ، أنه تم وضع اسئلة النماذج الاسترشادية لامتحان مادة الرياضيات بنمط الاسئلة الموضوعية في الفصل الدراسي الاول مشيرًا إلى أن هذا هو استثناء وليس القاعدة



وشدد البيان على أن امتحان الفصل الدراسي الثاني سيتضمن الاسئلة الموضوعية والمقالية بمستوياتهما المعرفية المختلفة.



كما أكد البيان أن الاسئلة الاسترشادية التي وضعها مركز الامتحانات ، ليست نموذج تدريبي امتحاني وانما عرض لانماط الاسئلة فقط ، وأن النماذج الامتحانية الموجودة على صفحة مستشار مادة الرياضيات هي نماذج امتحانية تدريبية تتفق مع ما اعلنته الوزارة من طريقة وعدد اسئلة لكل فرع من فروع المادة في كل امتحان.

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وأخيرا قال البيان : لن يتوانى مكتب مستشار مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم ، في الحفاظ علي مادة الرياضيات لما تمثله من اهمية لبناء التفكير العلمي عند الطلاب وبالتالي المساهمة في بناء شخصية وثقافة ومعرفة الطالب المصري.