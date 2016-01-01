أصدر مكتب مستشار مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا ، ردا علي استفسار البعض بخصوص الاختلاف في عدد ونوعية الأسئلة الخاصة بالنماذج الاسترشادية التي وضعت على موقع الوزارة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، لتدريب طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي على الامتحانات.
شاهد.. وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي الجديدة لمخازن مديرية تعليم القاهرة
حيث أكد البيان ، أنه تم وضع اسئلة النماذج الاسترشادية لامتحان مادة الرياضيات بنمط الاسئلة الموضوعية في الفصل الدراسي الاول مشيرًا إلى أن هذا هو استثناء وليس القاعدة
وشدد البيان على أن امتحان الفصل الدراسي الثاني سيتضمن الاسئلة الموضوعية والمقالية بمستوياتهما المعرفية المختلفة.
كما أكد البيان أن الاسئلة الاسترشادية التي وضعها مركز الامتحانات ، ليست نموذج تدريبي امتحاني وانما عرض لانماط الاسئلة فقط ، وأن النماذج الامتحانية الموجودة على صفحة مستشار مادة الرياضيات هي نماذج امتحانية تدريبية تتفق مع ما اعلنته الوزارة من طريقة وعدد اسئلة لكل فرع من فروع المادة في كل امتحان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. بيان عاجل من مستشار مادة الرياضيات بشأن الامتحانات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق