تحرك برلماني عاجل ضد نقل تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير



تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير



تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب اليوم الأحد، ببيان عاجل إلى البرلمان لرئيس الوزراء ووزيري الآثار والسياحة والإسكان بشأن نقل تماثيل من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.



وأوضح عبدالغني، أن البيان العاجل بشأن إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش "تماثيل على شكل أبي الهول برأس كبش" من معبد الكرنك للقاهرة للاستخدام في أعمال تطوير ميدان التحرير، وذلك حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



ويأتي ذلك مع الجولة التفقدية لميدان التحرير التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ووزراء الآثار والسياحة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

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وأشار عبدالغني إلى أن أعمال تطوير الميدان تنفذها شركة المقاولون العرب، والتي بدأت منذ فترة في اعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون وإعداد الصينية بالميدان لنقل المسلة الفرعونية وغيرها من الاعمال بالتزامن مع انتقال الوزارات والحكومة العام المقبل إلى العاصمة الإدارية.وتساءل النائب قائلا: "ما مدى العلاقة بين تطوير ميدان التحرير والحفاظ على الطراز المعماري بنقل أربعة كباش ضخمة من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير؟!"، وما هي الدراسات التي تم الاعتماد عليها في نقل تلك الكباش إلى ميدان التحرير؟.وتابع: "ما هي تكلفة نقل تلك الكباش وتداعيات التغيرات الجوية على تلك التماثيل التي تُعد ثروة مصرية وملكا للمصريين يجب الحفاظ عليها، بل والعمل على الاستفادة منها وليس عرضها في الشوارع؟".أقرأ المزيد: الآثار: اكتشاف 8 تماثيل "كباش" جديدة في الأقصر..فيديوواستكمل: "ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة ووزارة الآثار والسياحة لنقل أربعة كباش ضخمة من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير؟؛ و لماذا لم تحاول الحكومة الاستفادة من فناني مصر التشكيليين في تصميم تماثيل على هذا الشكل بدلًا من تلك التكلفة لعمليات النقل والاكتفاء بنقل المسلة وتزيين الميدان بها؟".ولفت إلى ضرورة معرفة آراء خبراء التخطيط العمراني في تطوير الميدان وتخطيطه العمراني وطرازه المعماري.