بعد انتشار الجرب | أحمد موسى يطالب بالكشف الطبي على القادمين من تركيا



الإعلامى أحمد موسى الإعلامى أحمد موسى



قال الإعلامى أحمد موسى، إن الجرب يضرب المدن التركية وينتشر فى مختلف أنحاء الدولة التركية.



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الوضع الطبي فى تركيا سيئ جدا وينتشر بسرعة كالنار فى الهشيم".



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