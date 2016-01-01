بعد انتشار الجرب | أحمد موسى يطالب بالكشف الطبي على القادمين من تركيا

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صورة الخبر: الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى


قال الإعلامى أحمد موسى، إن الجرب يضرب المدن التركية وينتشر فى مختلف أنحاء الدولة التركية.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الوضع الطبي فى تركيا سيئ جدا وينتشر بسرعة كالنار فى الهشيم".

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وأكمل موسى:"الوضع فى تركيا مرعب، وأردوغان مصاب بالجرب، ومعندهمش أمن ولا إقتصاد".
وحذر موسى المشاهدين من السفر إلى تركيا، قائلا:"اللى يروح تركيا دلوقتى مجنون يا هيتسرق يا هيتقتل يا هيتصاب بالجرب".

وطالب موسى بضرورة فحص كل من يعود من تركيا ووضعهم تحت الحجر الصحي.

وأشار إلى أن أردوغان يصرف ميزانية الدولة على تمويل الإرهاب ويترك الامراض تضرب المواطنين.

المصدر: elbalad

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