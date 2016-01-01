التضامن: إنشاء خط ساخن لتلقي تظلمات وشكاوى ذوي الاعاقة

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صورة الخبر: وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي


قال الدكتور محمد العقبي مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإنشاء خط ساخن لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة وهذا عقب اجتماع اليوم مع وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الصحف والمواقع الاخبارية.

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وأضاف"العقبي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"اليوم"المذاع علي قناه"DMC"،أن الدكتورة نيفين القباج، وزيره التضامن قامت بشرح مجموعة من الملفات التي تشغل الوزارة في عام 2020 وأهم هذه الملفات استراتيجية الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدى وتوحيد برامج الدعم النقدى منها التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة في برنامج واحد .

وأوضح"العقبي"أن الاشخاص ذوى الاعاقة أصبح لهم جزء خاص في الحماية المدنية ومن ضمن مقتضيات تطبيق القانون الحصول علي كارت الخدمات المتكاملة .

وتابع"العقبي" أن الكارت المتكامل للأشخاص ذوي الإعاقة يمتاز انه يوجد به الكارت الطبي المميكن والتي تقوم على تنفيذه وزارة الصحة ثم يليه الكشف الوظائفي ويتواصلون معنا من خلال الخط الساخن الذى قمنا بذكره.

واستكمل"العقبي"أن الكارت الذكي سيكون متواجدا لأصحابه في البريد كما انه تم اصدار 500 ألف كارت خدمات متكاملة .

المصدر: elbalad

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