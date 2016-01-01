شاهد على محاولة اغتيال عبد الناصر.. حكاية الحاج عبد اللطيف مع باشوات الحلمية.. فيديو



حكاية الحاج عبد اللطيف مع باشوات الحلمية حكاية الحاج عبد اللطيف مع باشوات الحلمية

بعكاز خشبي عتيق يتكئ عليه الحاج " عبد اللطيف مرسي" الثمانيني وهو جالس على كرسيه بجوار بضاعته من البرتقال الطازج على مشارف شارع علي باشا مبارك بمنطقة الحلمية الحديثة أحد المناطق التراثية بالقاهرة، مستعيدًا شريط ذكرياته مع بشوات المنطقة الراقية آنذاك التي قطن فيها قرابة الخمسين عامًا.



حمل النصيب عم "عبد اللطيف" للسفر من الشرقية موطنه الأصلي، إلى أروقة شوارع الحلمية الجديدة الراقية وهو في العشرين من عمره، للبحث عن رزقه في منطقة البشوات والتكسب من بيع الفول على عربته الخاصة.



حضر " مرسي" الشهير بعم عباس العديد من البشوات منهم الهامي باشا ، نسيم سري باشا الذي تحول منزله إلى مدرسة قومية بعد تأميمها في أبا ثورة 52 ، والذي كان يرسل خادمه لشراء الفول من عربة " عبد اللطيف" لتناول الإفطار، بحسب رواية عباس لموقع "صدى البلد".

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