نشرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، صورة فضائية التقطت بتقنيات خاصة وتحمل ألوانا زاهية، لجبال "الأطلس الصغير" في المغرب.
وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن "ناسا" استخدمت الأشعة تحت الحمراء في التقاط الصورة، لإظهار الاختلافات بين الصخور وتسليط الضوء على طياتها.
ووفقا لـ"ناسا"، فإن جبال الأطلس الصغير، التي تنتمي لسلسلة جبال الأطلس، تشكلت نتيجة تصادم الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسية، قبل حوالي 80 مليون عام.
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التعليقات على "ناسا" تنشر صورة فضائية "بديعة" من بلد عربي
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