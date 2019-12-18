

يمارس أهلها السباحة.. «ياكوتسك» أبرد مدينة في العالم يمارس أهلها السباحة.. «ياكوتسك» أبرد مدينة في العالم

روسيا من البلاد التي تشتهر بالانخفاض الكبير جدا في درجة الحرارة، ولكن هناك مدينة صغيرة تابعة لها تفوق الوصف في الطقس البارد.



«ياكوتسك» مدينة تقع في أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيرا عن الدائرة القطبية الشمالية، وقد سجلت درجة حرارة أمس السبت 28 ديسمبر، طقس شديدة البرودة يصل إلى 47 درجة تحت الصفر، بحسب ما أوردت تقارير محلية.



وحسب ما جاء بـ«سكاي نيوز» عادة ما تشهد هذه المدينة أرقام قياسية في البرد القارس أثناء الشتاء، لذلك أصبحت تعرف بأبرد مدينة في العالم، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال ديسمبر 40 درجة تحت الصفر، وقد انحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.

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وتؤدي هذه الأحوال الجوية القاسية إلى استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كما تجبر التربة المتجمدة السكان على وضع مزيد من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها.وكان مصور سويسري قال أثناء زيارة له إلى المدينة إن الخروج من أجل شراء سجائر يشكل مجازفة كبيرة، لكن الحياة يجب أن تستمر، فقد أصدرت السلطات المحلية أمرا بإلغاء الفصول الدراسية للطلاب الأطفال في الصفوف من الأول إلى الخامس فقط، بينما قالت إن الدراسة لن تتوقف في المدارس المتوسطة أو الثانوية، كما عبر آخرون عن تحديهم للطقس البارد عبر ممارسة السباحة، وذهب البعض إلى نحت التماثيل الثلجية.