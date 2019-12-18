روسيا من البلاد التي تشتهر بالانخفاض الكبير جدا في درجة الحرارة، ولكن هناك مدينة صغيرة تابعة لها تفوق الوصف في الطقس البارد.
«ياكوتسك» مدينة تقع في أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيرا عن الدائرة القطبية الشمالية، وقد سجلت درجة حرارة أمس السبت 28 ديسمبر، طقس شديدة البرودة يصل إلى 47 درجة تحت الصفر، بحسب ما أوردت تقارير محلية.
وحسب ما جاء بـ«سكاي نيوز» عادة ما تشهد هذه المدينة أرقام قياسية في البرد القارس أثناء الشتاء، لذلك أصبحت تعرف بأبرد مدينة في العالم، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال ديسمبر 40 درجة تحت الصفر، وقد انحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.
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التعليقات على يمارس أهلها السباحة.. «ياكوتسك» أبرد مدينة في العالم
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