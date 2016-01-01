كيا ستطرح نسخة إنتاجية من سيارتها إيماجين بالأسواق

كشفت كيا في معرض جنيف للسيارات عن سيارة إيماجين الاختبارية الأنيقة، والآن أكدت الشركة أن إصدار إنتاجي منها قيد التطوير حالياً، ففي حديثه مع Auto News Europe، أكد المدير التنفيذي لكيا، إميليو هيريرا، أن السيارة ستنكشف في عام 2021.
لم يكشف هيريرا عن الكثير من التفاصيل عن الإصدار الإنتاجي، لكن سيارة إيماجين الاختبارية التي توصف بأنها مزيج من سيارة SUV وسيدان عائلية أنيقة ورياضية، وتتميز بتصميم مبهر مع واجهة أمامية على شكل “وجه النمر” وزجاج أمامي ممتد إلى السقف، وأبواب خلفية عكسية.
بالدخول إلى المقصورة، فقد استمر التصميم الجريء حيث احتوت على أربعة مقاعد مغطاة بالجلد والحرير وكونسول وسطي عائم و21 شاشة عالية الدقة، وهذه الشاشات لن تُستخدم في الإصدار الإنتاجي، ولكنه سيحصل على مقصورة واسعة ومتجددة مثل السيارة الاختبارية بفضل المنصة المخصصة.
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