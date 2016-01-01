شاهد: نتائج نيسان جوك 2020 الجديدة باختبارات الأمان الأوروبية

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شاهد: نتائج نيسان جوك 2020 الجديدة باختبارات الأمان الأوروبية

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2020 الجديد من نيسان جوك أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء ممتاز مقارنة بمنافسيها من نفس الفئة وحصلت على نسب أمان عالية في هذه الاختبارات.

ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:

- 94% حماية للركاب البالغين

- 85% حماية للركاب الأطفال

- 81% حماية للمارة على الطريق

- 73% وسائل أمان مساعدة للسائق

جدير بالذكر أن السيارة التي اختبرها البرنامج من انتاج عام 2019 الحالي (موديل 2020 من نيسان جوك) والتي تنتمي للجيل الثاني الجديد من هذه السيارة والذي تم الكشف عنه في 3 سبتمبر 2019.
وحملت النسخة التي خضعت لهذه الاختبارات وسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت السيارة أنظمة أمان متعددة ووسائل مساعدة للسائق ساعدت في حصولها على هذا التقييم العالي باختبارات البرنامج الأوروبي.

المصدر: التوكيل

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