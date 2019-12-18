كشفت الخطوط الجوية اليابانية، الخميس، أنها ستطلق حملة لتقديم تذاكر طيران محلية مجانية ذهابا وإيابا لما يقارب 50 ألف أجنبي يزورون اليابان في الصيف المقبل.
وتراهن هذه المبادرة على تشجيع الأشخاص الذين يزورون اليابان، خلال أولمبياد طوكيو 2020، على السفر إلى المناطق الريفية في البلاد لتجربة مناطق الجذب المحلية.
ويشمل هذا البرنامج، الأعضاء الخارجيين من برنامج الأميال للخطوط الجوية اليابانية الذين سيقيمون في اليابان بين يوليو وسبتمبر من العام المقبل.
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التعليقات على الخطوط اليابانية تهدي آلاف التذاكر المجانية للزوار الأجانب
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