الخطوط اليابانية تهدي آلاف التذاكر المجانية للزوار الأجانب

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الخطوط اليابانية تهدي آلاف التذاكر المجانية للزوار الأجانب

كشفت الخطوط الجوية اليابانية، الخميس، أنها ستطلق حملة لتقديم تذاكر طيران محلية مجانية ذهابا وإيابا لما يقارب 50 ألف أجنبي يزورون اليابان في الصيف المقبل.

وتراهن هذه المبادرة على تشجيع الأشخاص الذين يزورون اليابان، خلال أولمبياد طوكيو 2020، على السفر إلى المناطق الريفية في البلاد لتجربة مناطق الجذب المحلية.

ويشمل هذا البرنامج، الأعضاء الخارجيين من برنامج الأميال للخطوط الجوية اليابانية الذين سيقيمون في اليابان بين يوليو وسبتمبر من العام المقبل.

ويرتقب أن تبدأ الخطوط الجوية اليابانية في قبول الطلبات في أواخر فبراير، مع منح التذاكر المجانية على أساس الأسبقية.

وعقب ذلك، سيطلب من المتقدمين اختيار مطار طوكيو الدولي في هانيدا أو مطار أوساكا الدولي أو مطار كانساي الدولي كنقطة انطلاق واختيار مواعيد السفر المفضلة.

سيتم منحهم بعد ذلك تذاكر الطيران التي ستأخذهم من وإلى جهة يتم اختيارهم بواسطة الخطوط الجوية اليابانية من بين أربعة أماكن مرشحة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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