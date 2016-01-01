

بعد زيادة القرض لـ50%.. شروط تمويل شراء "سيارة مستعملة" في 8 بنوك بعد زيادة القرض لـ50%.. شروط تمويل شراء "سيارة مستعملة" في 8 بنوك

أعلن البنك المصري المصري الأحد الماضي، زيادة الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من 35% إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض، ذلك في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي والمتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية.



وتوقع خبراء ومصرفيون أن يسهم قرار المركزي في إنعاش المبيعات خلال الفترة المقبلة بعد أشهر من التباطؤ على مستوى قطاعي السيارات الجديدة والمستعملة.



كان أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أكد في تصريحات تلفزيونية أن زيادة الوعاء الائتماني للمستهلكين سيرفع بقوة من أسهم المبيعات خاصة أن نحو 80% من عمليات البيع بالسوق تتم من خلال التمويلات البنكية.

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ولا يقتصر التمويل البنكي على شراء السيارات الجديدة، إذ تتيح بعض البنوك العامة والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إمكانية تمويل شراء سيارات مستعملة.ويتطلب الحصول على تمويل بنكي لشراء سيارة مستعملة استيفاء الأوراق التالية بالإضافة إلى اشتراطات أخرى تختلف من بنك إلى آخر.أولا - الموظفون:بطاقة رقم قومي ساريةإيصال مرافق حديثخطاب جهة العملأصل عرض سعر السيارةشهادة تقييم من مراكز الخدمة المعتمدة أو الوكيل الرسميثانيًا - الأعمال الحرة:بطاقة رقم قومي ساريةسجل تجاري حديثبطاقة ضريبية ساريةكشف حساب بنكي لمدة 12 شهراأصل عرض سعر السيارةشهادة تقييم من مراكز الخدمة المعتمدة أو الوكيل الرسميويمكن من خلال الآتي التعرف على شروط ونسب التمويل بأبرز 8 بنوك تقدم برامج لشراء سيارات مستعملة:1- بنك فيصل الاسلامييشترط بنك فيصل ألا يقل التمويل البنكي لشراء سيارة المستعملة عن 150.000 جنيه ولا يزيد عن 200.000 جنيه للسيارات الفارهة.يسدد العميل 50% من قيمة السيارة المستعملة نقدًا و50% يتم سدادها عن طريق البنك.تبلغ مدة سداد القرض 5 سنوات كحد أقصى.تتراوح المصاريف الإدارية بين 0.5% إلى 1.5%، بحسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه وقيمة القرض.الفائدة تتراوح بين 19% إلى 20% متناقصة حسب إمكانية تحويل الراتب من عدمه.لا يقل الدخل الشهري للعميل عن 1500 جنيه شهريًا.لا يزيد سن العميل على 60 عامًا عند سداد آخر قسط للسيارة ولا يقل سن العميل عن 21 عامًا.2- بنك مصريقتصر برنامج بنك مصر لتمويل شراء سيارة مستعملة على العملاء الذي لديهم أوعية ادخارية بالبنك مثل الشهادات الادخارية أو حسابات التوفير أو الودائع، ولا يتيح التمويل بضمان الراتب.ولا يشترط البنك حدًا أقصى لقيمة السيارة إذا كان حساب العميل يغطي ثمن السيارة بالكامل.ويحظر البنك نسبة من ودائع العميل لا تزيد عن قيمة قرض السيارة لحين سداد آخر قسط من القرض.يقر البنك فائدة أعلى من سعر الوديعة البنكية على القرض وفقًا لنوع الوديعة.3- بنك SAIBتتراوح قيمة القرض بين 20 ألف جنيه وحتى 700 ألف جنيه.يتيح البنك سداد قيمة القرض في فترة أقلها 6 أشهر وأقصاها 3 سنوات.يمول البنك 50% من قيمة السيارة ويتحمل العميل سداد الـ50% الأخرى نقدا.يشترط البنك ألا يكون مر على موديل السيارة أكثر من عامين عند تاريخ الشراء.تبلغ نسبة الفائدة 20.75% متناقصة؛ المصاريف الإدارية 3.25% من إجمالي ثمن السيارة.ألا يقل الدخل الشهري للمقترض عن 3 آلاف جنيه.لا يزيد سن العميل عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.4- بنك القاهرةقيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه و500 ألف جنيه.التمويل يصل إلى 80% من إجمالي ثمن السيارة كحد أقصى.فترة سداد القرض بين عام إلى 5 سنوات كحد أقصى.نسبة الفائدة من 18.5% إلى 30% حسب وظيفة العميل ودرجة تصنيف الشركة التي يعمل بها.المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي ثمن السيارة.ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 1500 جنيه.ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يتجاوز 65 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.5- بنك كريدي أجريكولألا يقل سن العميل عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً فى نهاية مدة التمويلتمويل يصل إلى 70% من قيمة السيارةقيمة التمويل تصل إلى 750,000 جنيهاً مصرياًفترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 7 سنواتيمكن تمويل السيارة من خلال الموزعين المعتمدين لدى البنكالحد الأقصى لتاريخ صنع السيارة 10 سنوات6- البنك العربيتتراوح قيمة التمويل بين 10 آلاف وحتى 400 ألف جنيهفترة السداد بين عام وحتى 5 أعوام كحد أقصىالحد الأقصى لموديل السيارة 3 سنواتنسبة التمويل من البنك تصل إلى 65% من إجمالي ثمن السيارة.نسبة الفائدة تتراوح بين 20% متناقصة في حال تحويل الراتب أو 22% متناقصة في حال عدم تحويل الراتب.المصاريف الإدارية تتراوح بين 1.5% إلى 2.5% من إجمالي ثمن السيارة حسب فترة سداد القرض.ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 4 آلاف جنيه.سن العميل لا يقل عن 21 عامًا ويصل إلى 75 عامًا لبعض العملاء.7- بنك HSBCمبلغ تمويل يصل إلى 1,250,000 جنيه مصريفترة سداد تصل إلى 7 سنوات للتمويل ذو السعر الثابتيمكن تمويل الشراء بنسبة 100% من قيمة السيارةالحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت هو 3000 جنيه مصريالحد الأدنى للعمر 21 عاماً والحد الأقصى 65 عاماً في نهاية فترة سداد التمويليشترط أن يكون العميل مصري الجنسية أو غير مصري ولديه جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية في مصر8- مصرف أبوظبي الإسلاميتتراوح قيمة القرض بين 12 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه للسيارات الألماني و400 ألف جنيه لأي نوع أخر.فترة سداد القرض من 6 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى.نسبة الفائدة 12% فائدة مقطوعة.يقدم البنك نسبة تمويل 70% كحد أقصى من إجمالي قيمة السيارة.المصاريف الإدارية 2% من إجمالي ثمن السيارة.ألا يقل الدخل الشهري عن 1500 جنيه لموظف للحكومة و2500 جنيه للموظف بالقطاع الخاص.السن لا يقل عن 21 عامًا ولايزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.