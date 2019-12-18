«المصرى لايت» تحاور «شاكيرا»: «قُبلة» كادت تبعدنى عن «عايز حقى».. والرقابة حذفت دورى بـ«التجربة الدنماركية»



بعد اختفائها 16 عاما بعد اختفائها 16 عاما

خلال دقائق معدودة كان ظهورها الأبرز، فاستطاعت اكتساب شهرة لمجرد جملة «عايزة هوا» التى كررتها قبل 16 عامًا ضمن أحداث فيلم «عايز حقى»، وهى عبارة لقيت استحسانًا من قِبَل المشاهدين، كما أصبحت مادة لبناء «الكوميكس» مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعى.



بقيت العبارة واختفت قائلتها منذ هذه اللحظة، فلعب القدر دوره مغيرًا توجه هناء حامد، مقررةً الانزواء عن المشهد الفنى لانشغالها بتربية أبنائها، كما فضلت الاعتماد على ذاتها فى مجال تصميم الأزياء، مع ترك الباب مواربًا لعالم التمثيل.



ما سبق هو أبرز ما كشفت عنه مصممة الأزياء هناء حامد لـ«المصرى لايت»، كما سلطت الضوء على كواليس تصوير مشهدها الشهير بفيلم «عايز حقى»، الذى جسدت فيه شخصية «شاكيرا»، بجانب حديثها عن أبرز ما تهدف إليه خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار:

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. فى بداية حديثنا.. هل تفضلين تلقيبك بالفنانة أم بمصممة الأزياء؟بكل تأكيد مصممة أزياء، فهو المجال الذى أعمل فيه حاليًا.. إذًا قبل الوصول إلى نقطة عملكِ فى عالم الأزياء.. كيف اقتحمتِ الوسط الفنى؟تعود القصة إلى 20 عامًا ماضية، حينما قدمت من المنصورة إلى القاهرة لتقديم نفسى إلى الوسط الفنى، كانت ظروفى جيدة وأعمل فى مجال الأزياء، حينها توجهت إلى مدينة الإنتاج، وهناك أخبرت المخرج أحمد خضر برغبتى فى التمثيل، حتى اختارنى للمشاركة فى مسلسل «الشهاب» رفقة النجمة حنان شوقى، لكن قبل العمل طلب منى إنقاص وزنى، وهو ما نجحت فيه خلال شهر.بعد المسلسل كنت على تواصل مع عدد من مكاتب الريجيسير، الذين يختارون الممثلين، وقتها تلقيت عروضًا للظهور فى البرامج بغرض التصفيق ورفضت، كما أتذكر أن الفنانة «انتصار» بدأت معى وشاركت معى فى «الشهاب»، لكنها أكملت مسيرتها ولمع نجمها عكسى، فيما عملت كذلك مع النجمة شيرين سيف النصر والراحلين عمر الحريرى وإبراهيم يسرى وخيرية أحمد، التى قالت لى: «هتبقى ممثلة هايلة».. حديثك يعنى أن مسيرتك الفنية كانت غنية قبل ظهورك البارز فى «عايز حقى».بالفعل، بل إننى عملت كذلك مع الزعيم عادل إمام فى فيلم «التجربة الدنماركية»، لكن للأسف لم أكن محظوظة على الإطلاق، فحينما دخلت دور السينما لمشاهدة العمل فوجئت بحذف الرقابة للمشهد الذى أظهر فيه، وحينما سألت عن السبب أبلغونى بأنه يعود إلى تكراره لأكثر من مرة، لينحصر ظهورى فى العمل دون حديث، فالنص والتمثيل محذوفان.. كيف جاءت مشاركتكِ فى فيلم «عايز حقى»؟جاء الأمر عن طريق مكتب ريجيسير، وقتها كنت مثلت مشهدًا وسُجل فى مقطع فيديو، ومن هنا اختارنى الفنان هانى رمزى بنفسه عندما شاهد المقطع، ومن ثم جرت الأمور على ما يُرام وصُمم لى الفستان الذى ظهرت به، أتذكر بعد عرض الفيلم أخبرنى «رمزى» بأن المشهد الذى قدمته أمامه من أجمل المشاهد التى أداها.. هل تتذكرين بعضًا من كواليس تصوير مشهد «شاكيرا»؟قبل بدء التصوير أخبرونى بأن هانى رمزى سيقبّلنى، وبناءً عليه بدلت ملابسى استعدادًا لمغادرة موقع التصوير، إلا أنهم كانوا يمزحون معى وأخبرونى بأن هذا لن يتم فى المشهد.كذلك أتذكر وقت التصوير فى الشارع كانت هناك مباراة وعقب نهايتها ملأ الجمهور الشارع احتفالًا بالفوز، وبعد ساعات انتهينا منه، خاصةً أن المخرج أحمد نادر جلال كان يخشى أن أتعرض للاختطاف بفعل التزاحم، وقتها كنت أركب السيارة على وجه السرعة.. ألم تخشى من حصرك فى دور الفتاة اللعوب بعد هذا المشهد؟بالعكس الدور كان كوميديًا ولم يتضمن أى تجاوز.. أين اختفيتِ بعد ظهورك اللافت فى «عايز حقى»؟فضّلت الابتعاد لظروفى العائلية، خاصةً أننى وضعت مولودى الأول وقتها وتفرغت لتربيته.. هل انتهت مسيرتك عند هذه المحطة؟لا، فأنا عدت من خلال عدد من الأعمال كان آخرها مسلسل «بالشمع الأحمر» فى عام 2010 مع النجمة يسرا، فى المجمل قدمت ما يقرب من 17 عملًا.. هل تفرغك للأسرة تسبب فى تعطيل مسيرتك الفنية؟نعم، فبعد «عايز حقى» كنت سأشارك فى فيلم «واحد من الناس»، لكنى كنت حبلى ورفضت فكرة التمثيل وقتها حتى لم أعرف الدور الذى كنت سأجسده، المولود كان أهم من أى شىء فى الدنيا.. هل توقف عرض الأعمال عليك أم مازلتِ تتلقين العروض؟فى كل عام أتلقى العروض فيما يخص الأعمال الرمضانية، لكن لرغبتى فى تربية أبنائى كنت أرفض، التمثيل هواية أحبها ولم أكن أتعامل معها كمهنة، لأن مجالى هو الموضة، لكن حاليًا إذا تلقيت دورًا جيدًا بعقد جيد سأوافق، فأبنائى كبر سنهم.. كيف اقتحمتِ مجال تصميم الأزياء؟أنا فى مجال الأزياء وأنا ابنة 10 أعوام، فنشأت فى أسرة بسيطة وكانت ترتيبى وسط إخوتى هو الثانى، وتعلقت بالحياكة، بالتحديد فساتين الأطفال، وبجوار دراستى عملت فى المصنع الخاص بعمى، حتى أصبحت مشرفة فيه وأنا فى عُمر 14 عامًا، حتى افتتحت أول متجر لى بعد عامين.أكملت تعليمى وحصلت على دبلوم الصنايع فى مجال تصميم الأزياء، وطورت نفسى فيه بالحصول على دورات تدريبية محليًا وخارجيًا، ومؤخرًا افتتحت قناة عبر موقع «يوتيوب» تحمل اسمى، أقدم من خلالها تعليما مبسطا عن تصميم الملابس للمبتدئين، حتى أساعد من يمرون بظروف صعبة.. لمَ لم تستغلى إمكانياتك فى تصميم الملابس الخاصة بنجوم الوسط الفنى؟الأمر يحتاج لإمكانيات عالية ومصنع كامل، أنا أكسب رزقى يوما بيوم، فأنا أصبحت أفضل العمل من منزلى نتيجة الصعوبات التى تعرضت لها فى الفترة التى كنت افتتحت فيها مصانع ومتاجر عدة، أنا لا أضمن ولا أملك إلا نفسى.. هل هدفتِ من خلال تعليقك، عبر موقع «يوتيوب»، على حلقة الفنان هانى رمزى ببرنامج «صاحبة السعادة» إلى جذب انتباه الجمهور مجددًا؟لا، هدفت إلى الإشادة بشخص محترم قابلته فى حياتى، الوسط الفنى شعرت تجاهه بأنه «مش سكتى»، لكنه من المحترمين الذين رأيتهم فى حياتى، وحظى كان جيدًا بأننى عملت مع مخرجين محترمين.