

الأربعاء.. إجازة بالبنوك بأوامر من المركزي الأربعاء.. إجازة بالبنوك بأوامر من المركزي

اعلن البنك المركزي المصري، عن اعتبار الأربعاء المقبل إجازة رسمية بالقطاع المصرفي بمناسبة نهاية العام الميلادي والمالي للبنوك.



وقال البنك المركزي في بيان له منذ قليل، إنه من المقرر استئناف العمل يوم الخميس من نفس الأسبوع.



وأرجع البنك قراره بتعطيل العمل نظرا لإغلاق السنة المالية للبنوك والمقرر انتهاءها يوم الثلاثاء القادم و المحددة بيوم 31 ديسمبر الجاري.

