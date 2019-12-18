

التفاصيل الكاملة لـ"التحرش" بميكي ماوس ودونالد داك بعالم ديزني في أمريكا التفاصيل الكاملة لـ"التحرش" بميكي ماوس ودونالد داك بعالم ديزني في أمريكا

قام موظفو مدينة "والت ديزني وورلد" الذين يرتدون شخصيات "ميكي ماوس" و "ميني ماوس" و "دونالد داك" برفع شكوي للشرطة هذا الشهر يزعمون فيها أن السياح تعرضوا لهم بشكل غير لائق أثناء وجودهم بعرض "ديزني لاند" بولاية "مينيسوتا" غرب الولايات المتحدة الأمريكية.



وفقًا لتقارير مكتب "مقاطعة أورانج", ذهبت المرأة المرتدية زي شخصية "ميكي ماوس" إلى المستشفى مصابة بإصابات في الرقبة ناتجة عن قيام إحدي الجدات بصفع رأس الشخصية، في حين كان يلامس السياح الموظفون المرتدين



زي "ميني ماوس" و"دونالد داك" بطريقة غير لائقة.

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وأخبر موظف بالمدينة "بون شير" ضابط الشرطة أن حماته ضربت على رأس "ميكي ماوس" لتثبت لحفيدها البالغ من العمر عامين تقريبًا أنه يجب ألا يخاف من الشخصيات الكارتونية العملاقة, وأنها بالتأكيد لن تؤذيه عن قصد.في نفس اليوم، أثناء التقاط موظف مدينة "ديزني" البالغ من العمر 36 عامًا صورة لشخصية "ميني ماوس" يعانق رجل وزوجته من ولاية "مينيسوتا", قام الرجل بلمس صدر صاحبة الشخصية 3 مرات عن قصد.ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها موظفو "ديزني وورلد" اسم هذا الرجل خلال رحلته، حيث كان لديه أيضًا تفاعل غير لائق مع أحد أعضاء فريق التمثيل في 5 ديسمبر في "المملكة السحرية" .و بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية , قالت "أندريا فنجر" المتحدثة باسم "ديزني وورلد" في بيان "يجب أن يشعر الجميع بالأمان في العمل، ونحن نشجع الموظفين على التقدم للشكوي فور حدوث موقف غير مريح , كما نوفر موارد متعددة لحماية رفاهية أعضائنا الممثلين، بما في ذلك توفير ضباط تنفيذ القانون في موقع تواجدهم ليكونوا متاحين لهم ، إذا لزم الأمر".