

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق المصرية اليوم الأحد أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق المصرية اليوم الأحد

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم، الأحد 29 ديسمبر 2019، وفقًا لأحدث الأسعار بالسوق المصرية.







سجل سعر الأسمنت المسلح 793 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 778 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 778 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي

قد يعجبك أيضا...

798 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 780 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 805 جنيهات للطن.فيما بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيه للطن.وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 723 جنيهًا للطن، وأسمنتالنخيل 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 745 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 730 جنيهًا للطن.ووصل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويديالمقاوم 830 جنيهًا للطن.واستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.