شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019.
سجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 672 جنيهًا، وعيار 18 نحو 576 جنيهًا، وعيار 24 نحو 768 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 5376 جنيهًا.
يذكر أن أسعار الذهب المحلية، شهدت ارتفاعًا في بداية تعاملات الأربعاء الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 4 جنيهات في سعر الجرام من دون المصنعية، ويرجع سبب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا أعلى مستوى له فى أكثر من شهرين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ
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التعليقات على بعد ارتفاع أمس.. تعرّف على أسعارالذهب اليوم الأحد
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