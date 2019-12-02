

بعد ارتفاع أمس.. تعرّف على أسعارالذهب اليوم الأحد بعد ارتفاع أمس.. تعرّف على أسعارالذهب اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019.



سجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 672 جنيهًا، وعيار 18 نحو 576 جنيهًا، وعيار 24 نحو 768 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 5376 جنيهًا.



يذكر أن أسعار الذهب المحلية، شهدت ارتفاعًا في بداية تعاملات الأربعاء الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 4 جنيهات في سعر الجرام من دون المصنعية، ويرجع سبب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا أعلى مستوى له فى أكثر من شهرين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ

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فى أسعار الدولار على المستوى العالمى، وكذلك ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة، واللجوء إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها المعدن الأصفر، الأمر الذى انعكس على أداء الذهب عالميًا، مسجلًا ارتفاعات ملحوظة على مدار الأيام الثلاثة الماضة، إذ حقق المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 1.7% لتكسر أوقية الذهب حاجز الـ1500 دولار، وشهد المعدن زيادة بقيمة جنيه واحد أمس السبت.