وزيرة التضامن في أول مؤتمر صحفي: إطلاق برنامج للتوعية التنموية قريبا

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وزيرة التضامن في أول مؤتمر صحفي: إطلاق برنامج للتوعية التنموية قريبا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، إن الوزارة تستعد لإطلاق برنامج "وعي" قريبا للرسائل للتنموية.

وأضافت الوزيرة في أول مؤتمر صحفي لها بعد توليها مهام منصبها، اليوم الأحد، أن البرنامج يعمل على التوعية بالجزء الخاص بالسلوك والأفكار.

وبحسب نيفين القباج، فإن تنفيذ البرنامج سيكون من خلال التوعية الميدانية على الأرض.

المصدر: مصراوى

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