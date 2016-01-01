فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

صورة الخبر: فضيحة للإخوان من السودان
فضيحة للإخوان من السودان

كشف تسجيل مسرَّب بثته قناة العربية تفاصيل اجتماع سري لقيادات التنظيم العالمي لجماعة الإخوان الإرهابية في العاصمة السودانية الخرطوم، يستعرضون كيفية تقديم أعضاء الجماعة المعلومات السرية لدولهم لقيادات التنظيم.

وظهر بمقطع الفيديو، الذي بثته القناة الإخبارية السعودية، قيادي تنظيم الإخوان في الكويت، طارق السويدان، مخاطبا قيادات التنظيم الإرهابي، بقوله: «نعلم تمامًا أنكم تمتلكون قدرات بشرية غير عادية، لافتا إلى أنه يعرف الحركة الإسلامية في كل مكان»
وأضاف القيادي بتنظيم الإخوان في الكويت، وفقا للفيديو: «أعرف أن القدرات البشرية لدى أعضاء التنظيم بالسودان متميزة جدًا، ونتوقع منكم شيئًا كبيرًا بحيث يُصبح السودان أنموذجًا».

وتابع طارق السويدان، قائلا: «نحن نتابع الحصار الذي يجري على السودان»

واستطرد مُخاطبًا أعضاء التنظيم الإرهابي: نتابع صمودكم وإصراركم على المواجهة، وعدم الخضوع وعدم التنازل عن المبادئ.

وواصل حديثه: «لا شك أن أوضاع مصر زادت عليكم الضغوط، وسنقدر ذلك بشدة إذا قدم من جهتكم تنازلات، من أجل أن تخففوا الضغوط عليكم، مشيرًا إلى أن شيء من الانحناء أمام العاصفة لا يضر».

المصدر: alarabiya

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فضيحة للإخوان من السودان .. تسجيل مسرب يكشف كيف خانوا دولهم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61833

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager