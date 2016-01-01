تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية



أضرار تناول الثومية أضرار تناول الثومية



تعد الثومية من المقبلات التى يفضلها الكثير بجانب تناول وجبة الغذاء الاساسية، خاصةً إذا كانت تناول الشاورما، ولكن لا يعرف البعض اضرار تناول الثومية الصحية .



قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض اضرار تناول الثومية الصحية.



رغم فوائدها، يتسبب الإفراط في تناول الثومية في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، وأبرزها:

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1- ارتجاع المريء.2- قرحة المعدة.3- رائحة الفم الكريهة.4-زيادة الشعور بالغثيان.5- الإسهال.6- ارتفاع ضغط الدم.7- زيادة الوزن.