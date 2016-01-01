تعد الثومية من المقبلات التى يفضلها الكثير بجانب تناول وجبة الغذاء الاساسية، خاصةً إذا كانت تناول الشاورما، ولكن لا يعرف البعض اضرار تناول الثومية الصحية .
قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض اضرار تناول الثومية الصحية.
رغم فوائدها، يتسبب الإفراط في تناول الثومية في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، وأبرزها:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق