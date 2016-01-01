تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية

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أضرار تناول الثومية


تعد الثومية من المقبلات التى يفضلها الكثير بجانب تناول وجبة الغذاء الاساسية، خاصةً إذا كانت تناول الشاورما، ولكن لا يعرف البعض اضرار تناول الثومية الصحية .

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض اضرار تناول الثومية الصحية.

رغم فوائدها، يتسبب الإفراط في تناول الثومية في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، وأبرزها:

1- ارتجاع المريء.

2- قرحة المعدة.

3- رائحة الفم الكريهة.

4-زيادة الشعور بالغثيان.
5- الإسهال.

6- ارتفاع ضغط الدم.

7- زيادة الوزن.

المصدر: elbalad

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