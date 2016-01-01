حذرت خبيرة جيولوجية في دولة الكويت من أن زلزالا كبيرا سيضرب البلاد، لاقتة إلى ان ما يتم تسجيله من هزات بسيطة أو ارتدادية في دول مجاورة، كلها مؤشرات على تأثر الدولة بزلزال كبير «سيكون مدمرا» وفقا لتعبيرها.
ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية، ما قالته الخبيرة الجيولوجية الدكتورة فريال بوربيع إن تكرار حدوث الزلازل الصغيرة أو متوسطة القوة في الكويت أو في محيطها لدى دول الجوار الاقليمي على حزام زاجروس، مؤشر قوي على أن الدولة معرضة لحدوث زلازل قوية ومدمرة
وأمام هذا التحذير الخطير، أشارت الدكتورة بوربيع إلى ضروروة الانتباه إلى ان المخاطر التي قد تتعرض لها الكويت نتيجة تلك الهزات الخطيرة، من الممكن تقليل خسائرها، من خلال إقامة المنشآت طبقًا للتصاميم الهندسية المقاومة الزلازل عند حدوثها، وتوعية أفراد المجتمع بالسلوك الأمثل عند وقوع مثل تلك الكوارث الطبيعية الخطرة؛ وهو ما من شأنه ان يحد خسائر الأرواح والتي قد تزيد نتيجة سوء تصرف البشر بسبب الخوف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خبيرة جيولوجيا تحذر: الكويت على موعد مع زلزال مدمر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق