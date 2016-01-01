أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكمها الابتدائي على مرتكب الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وفق ما ذكرت صحف السعودية.
ذكرت الصحف أن حكم المحكمة كان بإعدام الجاني بأداته الحادة بغرض القتل.
وهاجم الإرهابي أثناء العرض بحديقة الملك عبدالله بمدينة الرياض وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن مما أدى لإصابتهم بجروح قطعية، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات.
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التعليقات على السعودية تحكم على إرهابي.. الإعدام بحق مهاجم حديقة الملك عبدالله
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